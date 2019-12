Politie onderzoekt maandag oorzaak ontploffing in Coevorden

De politie zal na het weekend verder gaan met het onderzoek. De locatie rondom het compleet verwoeste restaurant blijft voorlopig afgezet.

De explosie

De explosie in grillroom Ali Baba aan de Sallandsestraat was gisteren rond 15.00 uur. Het pand stortte daarna in. De brandweer kon al vrij snel een man onder het puin vandaan halen. Zijn zoontje bleef lange tijd bekneld zitten in het ingestorte gebouw. Na zo'n vijf uur lukte het hulpverleners om de 5-jarige Kenan te bevrijden. Volgens burgemeester Bert Bouwmeester van de gemeente Coevorden was zijn toestand op dat moment zorgwekkend. Hoe het nu met het jongetje gaat, is niet bekend.

Indrukwekkend beeld na de verwoestende explosie (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

Brief aan omwonenden

De gemeente heeft omwonenden een brief gestuurd. Daarin staat onder meer dat zij in de omgeving nog niets mogen opruimen. Veel mensen in de stad hebben de explosie gehoord, stelt de gemeente. Ze adviseert mensen die daar nog last van hebben erover te praten met naasten of contact te zoeken met een hulpverlener.