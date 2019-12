Lorenzo Burnet: ik sta met de mond vol tanden

De rode kaart van Burnet was een extra smet op een waardeloze avond voor FC Emmen in Venlo. Het zorgt namelijk voor nieuwe hoofdbrekens voor Dick Lukkien, die door de aanstaande schorsing weinig opties meer over heeft op de linksbackpositie aangezien Jan Niklas Beste langdurig geblesseerd is.

Voor het spel tegen VVV maakte het niet heel veel verschil, al was de Drents club op het moment van de rode kaart wel aan de beterende hand en nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Een gelijkmaker die er uiteindelijk en misschien ook wel niet verdiend was. "Het is klote", aldus Burnet. "Het lijkt erop dat we in thuisduels een tempo hoger kunnen spelen en veel meer het tempo kunnen bepalen."

In thuisduels spelen we meer bravoure, met druk vooruit en met veel meer één tegen één acties Lorenzo Burnet

Volgens Burnet is het geen kwestie van een verkeerde instelling. "Maar wat het dan wel is? Ik zou het echt niet weten. Ik sta hier heel eerlijk ook met de mond vol tanden. Aan de instelling en werklust zal het niet liggen, maar we spelen in thuisduels wel met meer bravoure. We zetten druk vooruit, we hebben veel meer één tegen één situaties en overlappingen van de backs."

Ik raakte hem, maar het was per ongeluk. Het was hooguit geel Lorenzo Burnet

Burnet haalde het einde van de wedstrijd dus niet. In duel met Evert Linthorst stapte de Emmenaar op de enkel van zijn opponent. "Ja, ik raakte hem. Maar zeker niet met opzet. Ik heb inmiddels de beelden heel vaak terug gezien en dan zie ik ook dat ik volledig gefocust ben op de bal. Vlak voordat ik mijn voet neer wil zetten, zet hij zijn voet op de grond. Dat ik hem dan raak kan ik niets aan doen." Vlak voor het interview sprak Linthorst de ongelukkige Burnet nog even aan. "Wat hij zei? Dat hij het klote vond... maar daar koop ik weinig voor."

