Kuipers blijft bij besluit: kinderhartchirurgie blijft in Groningen en Rotterdam

Ook de Tweede Kamer legt zich niet zomaar neer bij het aanvankelijke besluit van Kuipers. De minister ziet zich gedwongen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te vragen de gevolgen van de concentratie voor alle betrokken umc's in kaart te brengen. Eén van de conclusies is dat sluiting van het kinderhartcentrum van het UMCG tot onevenredig grote nadelen leidt voor de academisch medische zorg in Noord- en Oost-Nederland. Het UMCG ziet zijn gelijk in het NZa-rapport bevestigd.

Alleen operaties naar Groningen en Rotterdam

De zaak krijgt begin dit jaar een nieuwe wending. Kuipers laat weten het NZa-advies te negeren en wil doorpakken. Nadat hij de umc's eerst de tijd geeft om er onderling nog eens uit te komen, geeft Kuipers op 16 januari in een brief aan de Tweede Kamer tussen de regels door aan dat zijn voorkeur nog steeds uit gaat naar Rotterdam en Utrecht. Een maand later, op 13 februari, blijkt uit het voorgenomen besluit dat het kabinet toch kiest voor Groningen en Rotterdam. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich hier later achter.

Kuipers benadrukt dat niet alle hartzorg in Utrecht en Leiden verdwijnt. " Het gaat alleen om de chirurgische ingrepen. Controles, poliklinische afspraken, voor- en nazorg en gesprekken over medicatie kunnen ook na de concentratie van operaties voor patiënten plaatsvinden in het vertrouwde ziekenhuis, door de eigen specialist. Dat geldt uiteraard ook voor de eventuele acute zorg voor deze patiënten."

Jarenlange discussie