NOM haalde bijna 138 miljoen euro aan investeringen binnen in 2022

De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) heeft vorig jaar ruim 170 arbeidsplaatsen weten te creëren in Noord-Nederland. Dat staat te lezen in het jaarverslag van de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij.

De NOM heeft naar eigen zeggen zes bedrijven zo ver weten te krijgen dat ze zich in het Noorden zouden vestigen. Die bedrijven zorgden voor een investering van 137,8 miljoen euro in Noord-Nederland.

Volgens de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij koos onder andere New Age Industries voor Noord-Nederland om haar eerste Europese productielocatie voor slangen en buizen in Coevorden vestigen.

Ook heeft de NOM vorig jaar vanuit fondsen veertig investeringen gedaan in bedrijven in verschillende sectoren. Daarmee werd ruim 14 miljoen euro geïnvesteerd. Ook investeerde de NOM in vijf nieuwe innovatieprojecten met een totale waarde van 13,4 miljoen euro. Het jaar 2022 werd afgesloten met een winst van 10,8 miljoen euro, met name door de verkoop van twee bedrijven.