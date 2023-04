Van Drenthe tot diep in Duitsland: spoorlijn naar Rheine stuk dichterbij

De provincie Drenthe zet erop in om het traject Emmen - Rheine in 2025 te gebruiken. Daarmee zouden er na 50 jaar weer - uitgezonderd goederenverkeer - treinen rijden tussen Drenthe en Nedersaksen. Passagiers kunnen in Rheine overstappen op intercitylijnen richting van onder meer Emden, Munster en Keulen.

Over de grens is het spoor de laatste jaren grondig vernieuwd. Tussen Rheine en Neuenhaus is het personenvervoer per trein weer op gang gekomen. Alleen het eerste stuk vanaf Coevorden en Neuenhaus is nog niet geschikt. Geld uit Europa is mogelijk het benodigde steuntje in de rug om het treinverkeer tussen Drenthe en Duitsland weer definitief op te starten.