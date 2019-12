Omwonenden grillroom Coevorden terug naar huis

De panden werden gisteren ontruimd na de zware explosie in het restaurant aan de Sallandsestraat. Een woordvoerder van de gemeente meldt dat rond 22.00 uur gisteravond iedereen terug naar huis kon.

Geen gevaar voor omgeving

Woordvoerder van de gemeente Coevorden, Liesbeth Mennink: "Water, gas en elektriciteit hebben we gisteren in het gebied uit voorzorg afgesloten. Gisteravond hebben we getest of gas, water en elektra geen problemen zouden veroorzaken op de plek van de ontploffing. Gelukkig ontstonden er geen problemen. Daarna konden bewoners terug naar hun huizen. Er is geen gevaar meer voor de omgeving."

In de avond is ook nog met speurhonden gezocht naar mogelijke andere slachtoffers, maar hierbij is niemand meer gevonden.

Hekken

Het gebied rondom de grillroom blijft afgesloten. "We hebben hekken geplaatst, het gebied en dit deel van de straat is volledig afgezet. Dat betekent wel dat niet alle bewoners via hun voordeur hun huis in kunnen. Morgen start het forensisch onderzoek van de politie in en om de grillroom", zo zegt de woordvoerder van de gemeente.

In een brief wordt omwonenden gevraagd om in de omgeving nog niets op te ruimen. De gemeente doelt daarbij onder meer op glasscherven. De politie moet eerst onderzoek doen in het gebied.

Kenan

Hoe het op dit moment met de 5-jarige Kenan gaat, is niet bekend. Hij lag gisteren vijf uur lang onder het puin van de ingestorte grillroom. Zowel de gemeente als de politie zeggen vanwege de privacy geen uitspraken te kunnen doen over de gezondheidstoestand van het jongetje.