Assen wil sociale woningbouw stimuleren met fonds

De gemeente Assen wil een vereveningsfonds in het leven roepen om sociale woningbouw te stimuleren. Daarmee moet elk woningbouwplan dan voor dertig procent uit sociale huurwoningen bestaan.

Bouwt een projectontwikkelaar minder sociale huurwoningen, dan moet hij geld storten in dit vereveningsfonds. Afhankelijk van het type woning, gaat dit om een bedrag van 15.000 euro of 30.000 euro per woning. Bouwt hij meer, dan krijgt hij subsidie uit het fonds. De ontwikkelaar krijgt dan 15.000 euro per extra gerealiseerde huurwoning. Het fonds geldt niet voor projecten die al in ontwikkeling zijn.

Volgens wethouder Cor Staal is de maatregel hard nodig. "Want de vraag is nog altijd groter dan het aanbod. Met dit fonds is het ook voor projectontwikkelaars aantrekkelijker om sociale huurwoningen te bouwen en deze goed over de stad te spreiden."

Eind mei neemt de gemeenteraad in Assen een besluit over het fonds.

Ook zelfbewoningsplicht