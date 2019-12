Dick Lukkien: We speelden beneden niveau

Weer lukte het zijn ploeg niet om te winnen in een uitduel. VVV bleek in Venlo met 2-0 te sterk voor het team van Dick Lukkien. "Over de eerste uitzege maak ik me geen zorgen, die komt vanzelf. Waar ik me wel zorgen over maak was het spel van vanavond. Het was beneden niveau. Het is geen onwil, maar hoe wij aan het duel beginnen getuigt niet overtuiging en er klaar voor zijn."

"En dat is gek", vervolgt Lukkien, "Want iedereen wist wat er kon gebeuren. We hebben alles doorgenomen en dan schetst het mijn verbazing dat we binnen twee minuten al op achterstand hadden kunnen staan. En dat bleef heel lang zo, zeker tot een kwartier na rust."

Ook aanvallend waren we niet goed. Het was ideeloos en zonder creativitiet" Dick Lukkien over het spel aan de bal

Ook over het spel aan de bal was Lukkien lange tijd niet te spreken. "Er was veel te weinig beweging. Het was ideeloos en zonder creativiteit en dus niet goed genoeg om te winnen of zelfs een punt te halen tegen een opponent die er meer van doordrongen was om de drie punten te pakken."

