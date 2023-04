Into Nature hoopt met het thema 'tijd' bezoekers te verrassen en te prikkelen

Nog zo'n honderd dagen, dan is het zover: de kunstexpositie in de openlucht Into Nature. Vijftien kunstenaars van over de hele wereld mogen hun creaties drie maanden lang tonen in de natuur bij Drouwen en Exloo. Het thema van de vierde editie is tijd en draagt de naam Time Horizons.

Artistiek leider Hilde de Bruijn praatte gisteren in het Hunebedcentrum in Borger zo'n vijftig gasten bij over de kunstenaars, de kunst en het programma.

'Omgeving ademt tijd'

Vanaf eind juli zullen ruim vijftien kunstwerken plaatsnemen op het Drouwenerzand en in het LOFAR-gebied tussen Exloo en Buinen. Into Nature heeft dit keer twee fiets- en wandelroutes. De Bruijn legt uit waarom er voor deze gebieden gekozen is: "Deze omgeving kreeg vorm in de IJstijd en dat is nog steeds te zien. Het ademt tijd. Vandaar dat we dat thema Time Horizons eraan verbinden."

Samenwerking met bewoners