TT Festival trapt af met openingsparade in centrum van Assen

Het TT Festival wordt dit jaar afgetrapt met een openingsparade. De tocht loopt van het Veemarktplein naar het centrum van Assen.

Het startschot voor het festival wordt gegeven op zaterdag 17 juni. Onder meer acrobaten van jeugdcircus Bombari, spelers van het Abacustheater en muzikanten van de Mercurius Showband lopen mee in de parade. Ook kinderen kunnen meedoen in een zelfgekozen outfit. De tocht vertrekt vanaf het kermisterrein via het centrum en eindigt over de finish van de TT City Run in de Torenlaan.

"We willen de opening extra aandacht geven dit jaar", zegt Tamara Boor van het TT Festival over het nieuwe onderdeel. "Deze plannen hadden we al langer, maar in de afgelopen jaren was er weinig mogelijk vanwege de coronapandemie."

TT City Run

Tegelijkertijd gaat de TT City Run van start, een nieuw evenement en initiatief van de voormalige organisaties van de TT Run en de Asser Stadsloop. Volgens organisator Stefan Zevenberg gaat het hard met de inschrijvingen. Al meer dan 1.000 hardlopers hebben zich aangemeld om de route van het TT Circuit naar het Asser centrum af te leggen. "Dat is boven verwachting", zegt hij. "En dat zijn niet alleen maar mensen uit Assen. Ze komen uit het hele land en zelfs uit het buitenland."

De organisatie hoopt op minimaal 2.500 deelnemers. "Dat aantal gaan we wel halen, want de meeste inschrijvingen moeten nog komen", denkt Zevenberg.

Waar de TT Run het na dertien edities voor gezien hield vanwege onder meer een gebrek aan vrijwilligers, lijkt dat probleem niet aan de orde bij het nieuwe hardloopevenement. De TT City Run kan in ieder geval rekenen op 75 vrijwilligers. "Daarmee redden we het wel, maar we kunnen altijd meer hulp gebruiken", aldus Zevenberg.

Programma TT week