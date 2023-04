N34 tussen Emmen en Borger een van de gevaarlijkste N-wegen van Nederland

De N34 tussen Emmen en Borger behoorde - kijkend naar het aantal ongelukken - de afgelopen jaren tot een van de meest gevaarlijke stukken N-weg van Nederland. Er gebeurden tussen 2017 en 2021 vijf ongelukken met dodelijke afloop. Bovendien waren er nog eens vijftien verkeersongevallen waarbij geen doden, maar wel gewonden vielen.

De provinciale weg tussen Emmen en Borger staat daarmee op de zesde plek van meest gevaarlijke N-wegtrajecten van ons land. De cijfers zijn op basis van het aantal ongelukken en geordend naar de maatschappelijke kosten die de incidenten teweegbrengen. Dat zijn alle kosten voor herstel en compensatie van letsel en schade, de schaderegeling en bijvoorbeeld immaterieel leed. Een dodelijk ongeval wordt bijvoorbeeld zwaarder aangerekend dan waar enkel letselschade voorkomt.

N35 in Overijssel

De N35 ter hoogte van Mariënheem tot Wierden staat bovenaan de lijst met meest onveilige stukken N-weg, gebaseerd op het aantal ongelukken. Daar zijn tot 2021 vijf dodelijke verkeersincidenten gebeurd, bij 25 andere ongevallen vielen gewonden.

Ook de N831 komt voor in de tabel. Er gebeurden tot en met 2021 in totaal vijftig ongelukken, waarmee de Frieslandroute op de twintigste plek staat in de lijst met meest onveilige N-wegen op basis van het totaal aantal ongelukken.

Weg bij Een-West

Een andere N-weg die in een ranglijst van het rapport voorkomt is de N979 ter hoogte van Een-West. Dat gaat over ongevalsdichtheid (aantal ongelukken over beperkte afstand). Bij het dorp kwamen over 1,5 kilometer in totaal acht ongelukken voor, waarbij een met dodelijke afloop.