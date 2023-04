Rekenkamer: 46 miljoen in Airport Eelde geïnvesteerd op basis van veel te rooskleurige analyse

Groningen Airport Eelde (GAE) heeft de komende jaren nog geen zicht op een kostendekkende exploitatie. Dat staat in een rapport van de Noordelijke Rekenkamer. Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek dat zij in 2013 heeft uitgevoerd.

In het rapport staat ook dat GAE in 2016 een te rooskleurige analyse heeft opgesteld, die uiteindelijk heeft geleid tot een investering van 46 miljoen euro. Er is gekozen voor 'Toegangspoort voor het Noorden', omdat dat het enige scenario was dat tot een positief resultaat kwam.

Te rooskleurig

Volgens de rekenkamer ging de analyse destijds uit van optimistische aannames, terwijl die niet binnen de destijds gebruikelijke richtlijnen vielen. Passagiersaantallen en voordelen in de reistijd zijn volgens de rekenkamer overschat en daarnaast zijn niet alle negatieve externe effecten meegenomen in de analyse.

Volgens de rekenkamer hebben de aandeelhouders geen zicht op de ontwikkeling van het vliegveld, omdat hun beeld verouderd is. Ook is er volgens het rapport geen recente analyse van de meerwaarde of noodzaak om het vliegveld van deze omvang open te houden.

De nieuwe strategie van GAE met betrekking tot het zogenaamde Routefonds, waarmee de luchthaven nieuwe vliegbestemmingen wilde vinden, is mislukt en de haalbaarheid van de nieuwe toekomstplannen van de luchthaven wordt betwijfeld door externe deskundigen. De aandeelhouders willen de luchthaven in stand houden, maar het Rijk is niet van plan om (een deel van) de kosten op zich te nemen.

Nieuwe plannen

De rekenkamer komt ook met aanbevelingen. Zo staat in het rapport dat ze graag ziet dat nieuwe plannen van GAE extern worden getoetst met zowel optimistische als pessimistische conclusies. Ook willen ze graag dat de Gedeputeerde Staten een analyse laat uitvoeren op basis van realistische uitgangspunten.

Mochten de provincies Groningen en Drenthe als aandeelhouders de luchthaven in stand willen houden in de huidige vorm, dan moeten ze garant staan voor de kosten van zogeheten NEDAB (niet-economische diensten van algemeen belang) en moeten ze willen investeren in de luchthaven.

Niet eens met de conclusie

In een reactie in het rapport laat Gedeputeerde Staten van Drenthe weten zich niet te kunnen vinden in de conclusie van de Noordelijke Rekenkamer. Volgens het provinciebestuur werd de analyse gedaan door toonaangevende bureaus. Ook geven ze aan dat ze Provinciale Staten altijd op de hoogte te hebben gehouden.