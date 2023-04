Eigenaren loods in Holsloot waar drugslab werd ontdekt, verzetten zich tegen sluiting van hun woning

Als in een verhuurde loods op jouw perceel een drugslab in opbouw wordt aangetroffen, mag de burgemeester dan ook jouw woning op hetzelfde terrein sluiten? Die vraag stond vanmiddag centraal bij de bestuursrechter in Groningen.

Het gaat om een perceel aan de Eldijk in Holsloot. Op 5 januari doet de politie daar een inval. In een loods worden spullen aangetroffen die wijzen op de opbouw van een drugslab voor synthetische drugs. Acht mensen worden aangehouden.

Volgens de gemeente Coevorden is het de werkwijze van burgemeester Renze Bergsma om een pand of perceel te sluiten als daar drugs of spullen voor een drugslab worden aangetroffen. Het terrein aan de Eldijk zou per 10 april op slot gaan, maar dat is uitgesteld omdat de zaak voor de rechter ligt.

Loods en woning op hetzelfde terrein

De burgemeester wil in dit geval dus niet alleen de loods sluiten waar het vermeende drugslab is gevonden, maar ook de woning die op het hetzelfde perceel staat. De woning en de loods zijn twee losstaande panden. De eigenaar van het perceel en de panden die er op staan, heeft eind december zijn loods verhuurd. De advocaten van de twee eigenaren stellen dat het voldoende is om alleen de loods te sluiten en niet ook de woning. Maar de gemeente stelt dat de woning gebruikt werd voor de georganiseerde drugshandel.

De rechter vindt dat wel ver gaan. "De huurders kregen de sleutel eind december, begin januari verschenen er busjes en een aantal dagen later is de boel al opgerold. Er is misschien drie of vier dagen gewerkt, om dan al te spreken van een drugspand gaat wat ver."

Het heeft volgens hem ook een beperkt effect op de openbare orde, iets wat volgens de gemeente ook een van de redenen is om de woning te sluiten. "Er staan slechts een paar woningen omheen." De advocaat van de twee eigenaren voegt daaraan toe dat je ook een signaal kan afgeven naar de buurt door alleen de loods te sluiten.

Een van de twee eigenaren verklaart tijdens de zitting dat hij in Amsterdam zat toen de spullen voor het vermeende drugslab zijn gebracht. "Ik heb daar helemaal niets van gezien." Toch is het zijn verantwoordelijkheid als eigenaar, ook al heeft hij de loods verhuurd, stelt de rechter.

Volgens de gemeente Coevorden heeft hij in zijn onderzoeksplicht als verhuurder verzaakt. "Maar als hij dit geweten had, had hij dit natuurlijk nooit toegestaan", aldus zijn advocaat. "Hij zou in die periode ziek zijn geweest en moest geopereerd worden. Daarom heeft hij een makelaar gevraagd om de verhuur te regelen."

Drugsbezoek stoppen?

"Het idee is om het bezoek van telers, dealers en klanten te stoppen. Dan denk ik: 'Tja die waren er niet'", aldus de rechter tegen de vertegenwoordiger van de gemeente Coevorden. "Dan vraag ik mij af in hoeverre dit relevant is. Maar de vertegenwoordiger van de gemeente geeft aan dat de burgemeester een herhaling van deze overtreding wil voorkomen."

De twee hebben samen drie minderjarige kinderen waarvan de jongste dochter een verstandelijke beperking heeft. De moeder van de kinderen heeft samen met haar moeder een woning in Amsterdam. Volgens de gemeente Coevorden kunnen de moeder en haar kinderen prima naar die woning in Amsterdam. "Maar het kind met de verstandelijke beperking heeft al haar zorg hier. Daarnaast moeten de kinderen dan in Amsterdam naar school. Dat gaat allemaal zomaar niet", aldus de advocaat. Volgens de moeder van de kinderen wordt daar te makkelijk overheen gestapt.

Dieren moeten vertrekken

Op het perceel bevinden zich naast een woning en een aantal loodsen ook een hondenkennel met 17 herders. De twee eigenaren moeten een nieuwe plek vinden voor hun honden omdat de kennel niet voldoet aan de regels. Als dat niet lukt gaat de gemeente dat doen en komen de kosten, 50.000 euro, voor rekening van de eigenaren. Het gaat naast de honden ook om een stel katten en nog wat andere dieren die een nieuwe plek moeten vinden.

De eigenaren zijn verbaasd over het voornemen van de gemeente. "Toen ik een vergunning aanvroeg voor een verbouwing van de kennel is daar niets over gezegd." Zij stellen verder dat het om speciale honden gaat die je niet zomaar ergens anders kan plaatsen.

Volgens de gemeente in de hondenkennel is strijd met het bestemmingsplan voor woningen in het buitengebied. "Er is een vergunning aangevraagd in 2020 maar er moeten eerst allerlei onderzoeken gedaan worden voor deze kennel gelegaliseerd kan worden", aldus de vertegenwoordiger van de gemeente Coevorden in de zittingszaal. "Maar als het perceel op slot gaat voor drie maanden dan moeten die dieren gewoon weg."

Strafzaak

De twee eigenaren die zich nu verzetten tegen de sluiting zijn ook verdachten in de strafzaak. Wanneer zij in die zaak voor de rechter moeten verschijnen is nog onduidelijk.