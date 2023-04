OM: jongen (15) was bestuurder bij dodelijk ongeluk Europaweg Assen

Omdat de jongen minderjarig is, werd de zaak bij de kinderrechter in Assen achter gesloten deuren behandeld. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste daar tegen de nu 16-jarige voor het veroorzaken van het dodelijke ongeval zes maanden jeugddetentie, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

De tiener reed te hard (90 kilometer per uur) over de Europaweg-Noord, terwijl 70 de maximale toegestane snelheid is. Na het missen van een afslag raakte de auto de vangrail en botste op meerdere bomen. De klap was zo groot dat de bijrijder uit de wagen werd geslingerd.