Oud-politieagent Meppel moet cel in voor poging ontucht met stiefdochter

De man heeft het versturen van de seksueel getinte berichten bekend, maar zei er geen 'seksuele bedoelingen' mee te hebben. Dat vindt de rechtbank ongeloofwaardig. Ook filmde de oud-hoofdagent haar stiekem in de badkamer in het huis in Meppel en later na de verhuizing naar Wanneperveen. Dat bekende hij eerder bij de politie.

Het OM had eerder 15 maanden celstraf - waarvan zes maanden voorwaardelijk - geëist. De rechtbank kwam vooral op een hogere straf uit vanwege de lange periode waarin de berichten verstuurd zijn, het grote aantal berichten en het feit dat het slachtoffer zijn stiefdochter was. Zij kon geen kant op, zei de rechter. Naar de politie stappen kon niet omdat de Meppeler daar werkte.

Naast de ontuchtzaak is de man betrapt op het verduisteren van vier jassen van Hugo Boss. Dat gebeurde tijdens zijn diensttijd bij de politie. De Meppeler had de jassen van zeker 300 euro thuis liggen. Zijn ex, die het huis opruimde na zijn vertrek, vond de kostbare kledingstukken. De jassen bleken eerder te zijn gevonden door agenten bij een doorzoeking in een verlaten auto in Meppel.