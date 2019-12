Boek in de maak over aardbeving-klokkenluider Van der Sluis

Vanwege zijn theorieën werd Van der Sluis verguisd, uitgelachen en niet serieus genomen. En dat terwijl later bleek dat hij hartstikke gelijk had. Volgens schrijver Lukas Koops uit Grolloo zit daar een goed verhaal in.

Schrijver Lukas Koops werkt aan een boek over Meent van der Sluis (foto: RTV Drenthe/Margriet Benak) (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

'Niet op een voetstuk'

Koops ziet het boek als een eerbetoon, maar hij wil het boek niet schrijven om alleen maar lovend te zijn over Meent van der Sluis. "Ik laat ook mensen aan het woord die kritiek op hem hebben of moeite met hem hadden. Ik wil dit boek niet schrijven om Van der Sluis tot een heilige te maken of hem op een voetstuk te plaatsen."

Een van de partijen die Koops graag aan het woord wil laten in zijn boek is de NAM. "Dat bedrijf maakte hem belachelijk. Frank Duut, destijds van de NAM, sprak altijd denigrerend over Van der Sluis. Hij noemde hem altijd 'dat aardrijkskundeleraartje'."

Voordat de schrijver aan zijn boek begon, heeft hij eerst contact opgenomen met Trijni van der Sluis, de weduwe van de Drentse geoloog. Lukas Koops: "Ik heb haar een bezoek gebracht, want als zij er niet achter staat, kan ik dit boek nooit van de grond krijgen. Trijni was direct enthousiast en is bereid om op alle mogelijke manieren hier aan mee te werken."

Meent als PvdA-man

Een andere kant die Koops graag wil belichten is die van Meent van der Sluis als PvdA-man. "Van zijn partij mocht hij niet altijd de vragen over de NAM stellen die hij wilde. Dan gebruikte hij GroenLinks in de Drentse Staten om die vragen alsnog te laten stellen. Hij heeft het moeilijk gehad binnen de PvdA. Meent was geen groot tacticus, hij dacht niet zo na over de manier van aanpak. Zijn strijd tegen de NAM werd hem door zijn partijgenoten niet in dank afgenomen."

Bekijk hieronder de reportage over de onthulling van het aardbevingsmonument voor Meent van der Sluis

Wie ging met de geoloog op excursie?

Voor zijn boek wil Lukas Koops ook graag in contact komen met mensen die samen met Meent van der Sluis op excursie gingen om de sterke bodemdaling te bekijken. "Dat deed hij onder meer in Hooghalen. Hij liet mensen daar zien hoe hard de bodem was gedaald door de gaswinning." Mensen kunnen zich bij hem melden via lukaskoops@outlook.com.

Relus ter Beek en Gerard Nijenhuis

De schrijver is nog in voorbereidende fase voor het boek, maar heeft al wel in beeld wat hij wil. "Het moet een soort biografie worden. Zoals ik ook een boek heb geschreven over politicus en oud-commissaris van de Koningin Relus ter Beek en schrijver Gerard Nijenhuis. Daarmee heb ik de smaak te pakken gekregen. Meent van der Sluis was een markante Drent en past daarmee in de serie", aldus Koops. Hij hoopt het boek in de loop van volgend jaar klaar te hebben, twintig jaar na het overlijden van Van der Sluis.