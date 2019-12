Nieuw Roden gelukkigste in derby tegen VAKO

Door de overwinning neemt Nieuw Roden afstand van de onderste plaatsen in de 3e klasse B. VAKO moet met negen punten uit tien wedstrijden nog steeds naar beneden kijken.

Vroege voorsprong

De eerste kans van de wedstrijd was voor gasten uit Vries. Emanuel Manzeza kon een voorzet net niet binnen tikken. De aanvaller raakte bij de actie geblesseerd, werd buiten het veld verzorgd. Nieuw Roden profiteerde optimaal van de overtal situatie. Wilko Drent bracht de thuisploeg na ruim tien minuten op voorsprong (1-0). Manzeza kon de wedstrijd niet vervolgen.

In een matige eerste helft was de slotfase de beste fase. VAKO kreeg via Rob Liewes en Patrick Steenbergen een paar goede kansen, maar doelman Femko de Vries stond uitstekend te keepen.

Patrick Steenbergen

Steenbergen, die in het tweede speelt, maar de laatste weken weer met het eerste meedoet, scoorde de afgelopen twee weken zes keer, maar bekijkt per week of hij in het tweede meedoet of in het eerste elftal. "Ik ben in principe gestopt, maar overleg met de trainer in welk team ik meedoe."

In de tweede helft begon VAKO scherp, kreeg het een paar goede kansen, maar wederom stond De Vries hinderlijk in de weg. De gasten hadden het beste van het spel, waren gevaarlijker, maar treffers leverde het niet op. Nieuw Roden streed voor iedere meter, maar kon aanvallend geen vuist maken.

In de slotfase speelde VAKO alles of niets. Het werd niets, want in blessuretijd besliste Drent, met zijn tweede van de middag, de wedstrijd en keert VAKO met lege handen terug naar Vries.

Straffen

Nieuw Roden hoorde deze week eindelijk van de KNVB welke straffen de club kreeg voor het staken van de bekerwedstrijd tegen Houtigehage in september. Twee spelers kregen een schorsing en de club moet een boete betalen van 300,-.