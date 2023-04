OM verzwaart verdenkingen in hoger beroep tegen ex-dansschoolhouder Khalid A.

De verdenkingen tegen de ex-dansschoolhouder Khalid A. (40) uit Groningen zijn door het Openbaar Ministerie (OM) verzwaard. De man wordt nu verdacht van het verkrachten van drie leerlingen van zijn dansschool. Daarnaast verwijt het OM hem aanranding van tien andere jonge vrouwen en het plegen van ontucht. Een deel van hen was nog minderjarig.

De veertiger kreeg vorig jaar in mei zeven jaar cel opgelegd voor het verkrachten van twee meisjes, aanranding en ontucht. Een van zijn slachtoffers komt uit Hoogeveen.

De man ging in hoger beroep: hij was het niet eens met zijn veroordeling. Hij voelde zich slachtoffer van een hetze die tegen hem werd gevoerd, zei de man.

Duizend dagen

In de gevangenis heeft A. de stukken pas goed kunnen bestuderen, zei de man tegen het hof in Zwolle. Hij was erg geschrokken en boos over de verwijten aan zijn adres, zei hij. Hij heeft zich tot nu toe niet goed kunnen voorbereiden en verdedigen, zei de man.

A. werd in de zomer van 2020 aangehouden en zit inmiddels bijna duizend dagen vast. Hij is in tussentijd twaalf keer binnen de penitentiaire inrichting overgeplaatst, zei de man. "Niet altijd uit veiligheidsoverweging", stelde de oud-dansschoolhouder.

Het misbruik zou zijn begonnen in 2015. De aangeefsters waren niet alleen leerlingen, maar ook stagiaires en docenten van het Groningen Dance Center (GDC). Veel van hen komen uit Groningen.

'Zoiets is heel erg'

De hogere rechters spraken van een ernstige zaak met veel aangeefsters. "Er liepen ruim 400 leerlingen rond op mijn school, in verhouding valt dat best mee", zei de man, waarna hij zichzelf corrigeerde: "Zoiets is inderdaad heel erg, als dat zou zijn gebeurd."

Hij erkende een keer seks met een 17-jarige te hebben gehad. "Dat had nooit mogen gebeuren", gaf hij toe. De rest is volgens A. niet gebeurd. "Dat is hun beleving", zei de man hierover. De publieke tribune zat vol met nabestaanden en belangstellenden.

Acht van hen maakten gebruik van hun spreekrecht en vertelden op zitting hoeveel schade A. op hen heeft berokkend. Een slachtoffer liep door de stress een neurologische beschadiging op en heeft nu moeite met lopen.

Geschoffeerd

De woede bij de aanwezigen in de rechtszaal was groot. De advocaat van A. greep tussentijds in omdat hij vond dat zijn cliënt te veel werd geschoffeerd. De rechter maande de jonge vrouwen daarop het vooral te houden bij de gevolgen die zij nu ondervinden.

Vrijdag strafeis