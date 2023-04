LJC en Koningscup Havelte geannuleerd vanwege natuurregels, organisatie teleurgesteld

Slecht nieuws voor mountainbikers van de LJC en Koningscup in Havelte. De terreineigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf, heeft dat volgens het Ministerie van Defensie besloten vanwege de natuurregels.

De evenementen trekken jaarlijks ongeveer driehonderd deelnemers en worden al 23 jaar op het oefenterrein gehouden. Dit jaar zouden ze op 22 en 23 april plaatsvinden.

"De reden is dat er niet uitgesloten kan worden dat een ringslang, hazelworm, levendbarende hagedis of adder (dodelijke) schade wordt aangedaan", zegt Rik Smit van de organisatie van het evenement. "Deze vallen tegenwoordig onder de beschermde diersoorten. Al onze tegenargumenten, oplossingen etc. hebben helaas niet geholpen."

Ecologische onderzoeken

De organisatie liet naar eigen zeggen van tevoren een verplichte ecologische quickscan maken, ook wel natuurtoets genoemd. Hetzelfde deed de organisatie om de stikstofuitstoot te berekenen. Die resultaten gaven volgens Smit groen licht. Later bleek dat het Rijksvastgoedbedrijf het vanwege beschermde soorten alsnog niet aandurfde. "Zij interpreteerde de resultaten van de quickscan anders dan onze adviseur. Dat geld zijn we kwijt."

Een alternatief dat werd aangedragen was het verleggen van een lus van het parcours. "Maar daarvoor zouden opnieuw de berekeningen moeten worden gemaakt. Dat red je niet binnen twee weken", vertelt Smit. "We hebben alternatieven aangedragen, maar dat mocht niet meer baten." Om deelnemers en leveranciers duidelijkheid te geven trekt hij daarom de stekker eruit. Geld aan de verhuurbedrijven is hij kwijt.

Defensie ontkomt niet aan landelijke regels

Volgens het ministerie van Defensie klopt het dat beide evenementen geen toestemming krijgen. Dat komt omdat de natuurtoets niet (voldoende) is gedaan. "Wij vinden dat ook vervelend", legt Erik Morren uit. "Wij willen ook goed naoberschap en sporten zit in ons DNA. Maar we ontkomen niet aan de landelijke regels en eisen die aan natuurbescherming worden gesteld."

Defensie zegt zich zelf ook aan die strenge regels te moeten houden. Zo werd vorig jaar door militairen de Jos Leunissen motorwedstrijd gehouden. Morren: "Dat is destijds vanwege de regels een paar maanden verplaatst naar weekend buiten het broedseizoen. Maar ik kan me voorstellen, maar dat vul ik zelf in, dat dit voor kleinere verenigingen lastiger is dan voor onze organisatie."

Frustratie

Het is niet voor het eerst dat evenementen in Drenthe moeten wijken voor natuurbehoud. Ook natuurmonumenten heeft in het verleden bijvoorbeeld een vergunning voor een hardloopwedstrijd over het Dwingelderveld moeten weigeren, met frustratie van betrokken partijen tot gevolg. Sommige inwoners uit de omgeving vrezen dat er door de strenge eisen niets meer mogelijk is in de natuur.