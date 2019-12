1F: VKW verliest van koploper, SVBO haalt uit

Sneek Wit Zwart-VKW 3-2

Al na een halfuur spelen kwam de ploeg uit Sneek op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Gerben Visser en Ruben Ybema. In de tweede helft bleef het lange tijd 2-0 ondanks grote kansen voor de uitploeg die zelfs nog onderkant lat raakte. Tien minuten voor tijd scoorde Durk de Jong fraai via een vrije trap. Toch maakte Sneek in de negentigste minuut de 3-1 via Mats Bruining. De treffer van Durk de Jong in de allerlaatste minuut was er een voor de statistieken.

WVV-GOMOS 2-0

De ploeg van trainer Martin Drent keek na dertien minuten al tegen een achterstand aan door een eigen doelpunt van Ronald Sloots. Vlak na rust moest de ploeg uit Norg ook nog verder met tien man door een rode kaart van Ricardo Smit. Rick Heijenga maakte daarna de 2-0.

SC Stadspark-SVBO 1-4

SVBO uit Barger-Oosterveld was de enige Drentse ploeg die zijn wedstrijd wist te winnen. Het had geen moeite tegen SC Stadspark. Door de zege stijgt de ploeg van trainer Marc Hegeman naar de derde plek in de Eerste Klasse F.