Annen heeft 78 jaar na de bevrijding een eigen herdenkingsmonument

De komst van het herdenkingsmonument is voor Annen namelijk geen vanzelfsprekendheid. Een groot gedeelte van het dorp sympathiseerde in de Tweede Wereldoorlog met de NSB, de Nederlandse tegenhanger van Adolf Hiters NSDAP.

Ondanks dat er op de meeste andere plaatsen in Nederland na de oorlog herdenkingsmonumenten werden opgericht, kreeg Annen er geen. De herinnering en bijbehorende schaamte voor de keuzes tijdens de oorlog was voor velen te pijnlijk en omstreden.

In het gesteente is een litteken te zien. Een litteken dat Annen sinds de oorlog met zich meedraagt. Maar als het aan de historische vereniging ligt is met de onthulling van het monument het moment aangebroken om over de geschiedenis heen te stappen.