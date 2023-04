BMX-club Unitas kraakt 'onzinnig' overkappingsplan wielerbaan in Assen

Mooi jasje voor dak

Unitas-voorzitter Lukens laat er geen misverstand over bestaan: met het miljoenenplan slechts voor een deel een dak boven de wielerbaan maken, vindt hij maar een slecht idee. "Via de scholen en de sport wordt geprobeerd om alles in een mooi jasje te steken. Met als uiteindelijke doel natuurlijk het befaamde dak."

Dat de houten kombaan straks elk jaargetijde wél optimaal gebruikt kan worden, dankzij het gedeeltelijke dak, ziet Lukens niet gebeuren. "Iedereen die zich een beetje verdiept in de wielerbaan sport ziet dan gestroomlijnde pakken en helmen. Deze topsporters gaan echt niet fietsen op een baan waar de wind door het dak kan gieren, of van de zijkanten komt."

Ook voorziet hij dat de buitenlucht met dit plan nog steeds invloed heeft op het hout. Dus elk jaar zal onderhoud nodig blijven. Verder is de baan te kort is voor officiële wedstrijden, en voor publiek is geen ruimte.

'Amper gebruik'

"Wij zijn met onze fietscross vier avonden per week aanwezig bij het wielercentrum. Maar we zien met eigen ogen dat er amper gebruik wordt gemaakt van de wielerbaan, zelfs niet als het prachtig weer is." Lukens begrijpt dat de Stichting Wielercentrum Assen vecht voor een dak boven de de wielerbaan. Zonder dat is de houten baan ten dode opgeschreven, door alle weersinvloeden.

"Als vereniging begrijpen we dat je voor je eigen hachje moet vechten, dit doen we zelf ook al jaren. Maar de wielerbaan heeft niet eens een vereniging of leden", besluit Lukens zijn brief met alle bedenkingen.

Voorzitter Ger Heeringa van Stichting Wielercentrum Assen wil niet reageren op alle kritiek van directe buurman en gebruiker FC Unitas. Hij volstaat met de opmerking 'het is vreselijk.' Verder verwijst hij naar de gemeente Assen. Daar laten ze weten dat FC Unitas 'wel heel erg prematuur reageert'. "Er ligt nog maar een eerste plan van de architect, wat onlangs is gepresenteerd. Er is nog niet eens een collegevoorstel richting de raad", zegt gemeentewoordvoerder Eddy Beuker.