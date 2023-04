Voorzitter Coevorder centrummanagement blijft zitten: 'Lucht is geklaard'

Het conflict tussen Roeland Hup van het Coevorder centrummanagement en de gemeente is bijgelegd. Hup kondigde gisteren aan te vertrekken vanwege een meningsverschil met gemeentemedewerker Gert van der Kooi. Hij is belast met de centrumvernieuwing van de vestingstad.

Beiden schoven vandaag aan voor een gesprek met betrokken wethouders Erik Holties en Steven Stegen. Daar kwam de onenigheid over de onderlinge communicatie ter sprake. Volgens de gemeente is "de lucht geklaard". Zodoende kan Hup aanblijven als voorzitter van centrummanagement Coevorden.

Gemeente Coevorden laat verder weten dat ze de komende tijd in gesprek gaat met het bestuur van het centrummanagement over het verbeteren van de onderlinge communicatie. "Gezamenlijke doel van centrummanagement, de gemeente en woningcorporatie Domesta, is dat zij de binnenstad nog mooier willen blijven maken."