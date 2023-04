Vechtersbazen in het Asser verkeer krijgen lagere straf

De man reed eind december 2019 op een 'krankzinnige wijze' in zijn auto door Assen. Hij achtervolgde ex-schoonfamilieleden, omdat hij daarmee een appeltje had te schillen. Zijn 71-jarige vader uit Arnhem zat naast hem. Achter in de auto zat zijn zoon en een neefje. Onderweg werden twee argeloze verkeersdeelnemers geschept, onder wie een man in een scootmobiel. Beide slachtoffers raakten gewond.