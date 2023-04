Onderzoek naar nieuw voetbalstadion en beweegcampus Emmen kost opnieuw meer tijd

De gemeente Emmen heeft opnieuw meer tijd nodig voor het haalbaarheidsonderzoek naar de combinatie van een nieuw voetbalstadion voor FC Emmen met een sport- en beweegcampus.

Dit deelde wethouder Pascal Schrik (Wakker Emmen) mee tijdens de commissievergadering van de gemeente Emmen. De gemeente kondigde vorig jaar een onderzoek aan dat eind 2022 zou worden afgerond. Later bleek dat er meer tijd nodig is. Opnieuw lijkt de gemeente de in januari medegedeelde termijn van april niet te halen.

Na de zomer resultaten

"Vanwege de mate van de complexiteit van de ontwikkeling, hebben we meer tijd nodig dan we op voorhand hadden verwacht", zegt Schrik. "Op bepaalde terreinen is nog verder onderzoek nodig." Schrik verwacht na de zomer met de resultaten te kunnen komen.

Het uit 1977 stammende voetbalstadion van FC Emmen is verouderd en toe aan vervanging. Tegelijkertijd lanceerden het Drenthe College en het Carmelcollege in 2018 de plannen voor een topsporthal voor aanstormende sporttalenten.

Win-winsituatie

De gemeente Emmen zit zelf met een opgave om verouderde sportaccommodaties, zoals de sporthal in de wijk Angelslo, aan te pakken of te vervangen. Al deze zaken worden meegenomen in het lopende onderzoek.

Het is overigens niet de bedoeling dat de gemeente zelf de portemonnee trekt voor de nieuwe huisvesting van de betrokken partijen. Het noodzakelijke geld moet deels komen van private investeerders.