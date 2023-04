Monumentale rode beuk op landgoed De Braak in bloei ondanks brand

Heugelijk nieuws voor eenieder die de monumentale rode beuk op landgoed De Braak bij Paterswolde een warm hart toedraagt. In de takken van de 200 jaar oude, monumentale boom zijn de eerste knoppen te zien.

"Volgende week staat hij vol in blad", voorspelt boswachter Bart Zwiers bij RTV Noord . Dat is niet vanzelfsprekend. De beuk kreeg in november 2022 een flinke optater te verwerken, toen twee jongens van 13 en 14 jaar oud de boom in brand staken. De brand werd met veel moeite geblust, maar sindsdien bestond er onzekerheid of de boom het trauma wel zou overleven. Dat lijkt nu de goede kant op te gaan.

Hoopvol

"Als het goed is, komen de sapstromen nu op gang. Je moet je bedenken dat er straks wel duizend liter water per dag door zo'n boom stroomt", zegt boswachter Bart Zwiers. Hij is hoopvol gestemd over de toekomst van de Paterswoldse beuk: "Volgende week wordt het 20 graden heb ik gehoord, dan begint waarschijnlijk de bladaanzet en dan hopen we dat 'ie weer gaat."

Toch moet er volgens Zwiers nog wel een slag om de arm worden genomen: "Je kunt eigenlijk over een paar jaar pas zeggen of de boom vitaal genoeg is om nog tientallen jaren te staan."

Ingewikkelde brand

Het duurde een tijdje voordat de brand van afgelopen winter geblust was. "De boom smeulde van binnenuit. We probeerden dat eerst te blussen via gaten in de boom. Daar gingen grote hoeveelheden water in, maar dat leek eigenlijk niet te helpen. De brand zat hoger dan waar wij bij konden komen", zegt Zwiers.

Er werd een andere manier bedacht om de brand te stoppen: "We kwamen erachter dat als we die gaten dichtstopten, het vuur geen zuurstof meer kreeg en dus ook stopte. Net als bij een kachel eigenlijk. Die grond zit er nog altijd in en ik heb sindsdien geen rook meer gezien."