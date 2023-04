Emmen in beeld voor eerste Europese vestiging van Taiwanees bedrijf

Een producent in de maakindustrie uit Taiwan heeft zijn oog laten vallen op de gemeente Emmen. Het bedrijf wil zijn eerste Europese vestiging mogelijk in Emmen openen.

Volgens de gemeente heeft het bedrijf Emmen ondertussen tweemaal bezocht, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Het bedrijf heeft de provincie Drenthe en gemeente Emmen uitgenodigd voor een bezoek aan het land.

Wethouder Guido Rink reist daarom morgen af naar Taiwan en keert dinsdag terug. Het doel van het bezoek is om te laten zien wat Emmen te bieden heeft als vestigingslocatie. De naam van het bedrijf wordt wegens 'het vertrouwelijke karakter' niet bekend gemaakt. Volgens de gemeente neemt het desbetreffende bedrijf in het tweede kwartaal een beslissing over de komst naar Emmen.