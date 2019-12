VV Emmen wint ook van Be Quick 1887

vv Emmen begint zijn draai te vinden in de Hoofdklasse A. Na een moeizame beginfase won de ploeg van trainer Hendrik Oosting met 1-0 van Be Quick 1887 door een doelpunt van Patrick Eberhard.

Door de zege klimt naar de 11e plek met 16 punten uit 13 duels. Dat is aan het einde van het seizoen een veilige plek. De rood-witte brigade uit Emmen heeft inmiddels vijf ploegen onder zich staan, al is het gat naar de gevarenzone slechts twee punten.

"Een verdiende overwinning", zo oordeelde trainer Hendrik Oosting na afloop. "We hebben de laatste wedstrijden het een en ander omgezet. Dat zorgt ervoor dat wij minder goals tegen krijgen, maar ook dat wij minder doelpunten maken." Het was de vijfde keer op rij dat Emmen ongeslagen bleef. Na een overwinning en twee gelijke spelen wist het zeges te boeken op MSC uit Meppel en deze week dus op Be Quick 1887.

In de eerste helft hadden de gasten uit Groningen het betere van het spel, maar scoorde de thuisploeg via spits Eberhard. "Het was weer een prima goal van Patrick. Na een goeie voorzet kopte hij de bal er prima in." In de tweede helft was Emmen de betere ploeg, maar kwam de Emmer vereniging niet meer tot scoren.

Middenmoot

"Je merkt dat wij er steeds beter inkomen", merkt Oosting op. "We moesten in het begin echt even wennen aan het niveau van de Hoofdklasse, maar we beginnen steeds volwassener te voetballen. Het is mooi om te zien dat we ons nu handhaven in de middenmoot."

Volgende week speelt Emmen een uitwedstrijd tegen Alphense Boys.

