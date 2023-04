GroenLinks wil parlementaire enquête naar rol provincie bij vliegveld Eelde

GroenLinks wil een Drentse parlementaire enquête naar de rol van Gedeputeerde Staten bij Groningen Airport Eelde (GAE). De partij uit scherpe kritiek op het handelen van de provincie naar aanleiding van een rapport van de Noordelijke Rekenkamer en wil met de enquête alle feiten rondom besluitvorming over de luchthaven boven tafel krijgen.

Fractievoorzitter Sam Pormes noemt de bevindingen van de Noordelijke Rekenkamer 'ontluisterend'. "Ik heb zelden meegemaakt dat de Rekenkamer zich zo uitlaat. Wij hebben destijds een besluit genomen over de luchthaven op basis van verkeerde informatie. We zijn misleid", zegt hij. GroenLinks gaat daarom samen met de Partij voor de Dieren en de SP de mogelijkheden onderzoeken van een enquête.

"Het gaat om 46 miljoen euro. Dat is geld van de mensen. Het besteden daarvan kunnen we niet zomaar laten gebeuren", aldus Pormes.

Onderste steen moet boven

Het is onduidelijk of er een meerderheid voor zo'n enquête is te vinden in Provinciale Staten. Want van BBB, met zeventien zetels in het Drentse Parlement, is het niet zeker hoe deze partij erin staat. "Ik ga ervan uit dat er een meerderheid komt, want dit gaat over een nieuwe bestuurscultuur", zegt Pormes. Fractievoorzitter Gert-Jan Schuinder van BBB Drenthe was gisteravond niet voor een reactie bereikbaar.

Momenteel wordt gewerkt aan besluitvorming over de toekomst van de luchthaven. Wat GroenLinks betreft komt dit 'on hold' te staan totdat alle informatie over eerdere besluiten boven tafel is.

Pormes is van mening dat een enquête nodig is om opheldering te krijgen over hoe de besluitvorming in het verleden tot stand is gekomen. "Het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer is degelijk. Maar wat me opvalt is dat de rekenkamer veel informatie niet boven tafel heeft gekregen omdat veel organisaties en bedrijven niet mee wilden werken. Ze hebben geen of onvoldoende antwoord gegeven. Ik verwacht niet dat we dit in een debat met Gedeputeerde Staten wel boven tafel krijgen."

Toekomst nog open

GroenLinks ziet in het rapport van de rekenkamer het eerdere eigen pleidooi om het vliegverkeer op de luchthaven te beëindigen bevestigd en te zoeken naar een nieuwe bestemming voor het gebied.

In een reactie in het rapport laat Gedeputeerde Staten van Drenthe weten zich niet te kunnen vinden in de conclusie van de Noordelijke Rekenkamer. Volgens het provinciebestuur werd de analyse gedaan door toonaangevende bureaus. Ook geven de Drentse provinciebestuurders aan dat ze Provinciale Staten altijd goed op de hoogte te hebben gehouden. Pormes bestrijdt dit. "Ze hebben heel veel brieven geschreven, maar wat bijvoorbeeld de maatschappelijke waarde van de luchthaven is, wordt niet onderbouwd."

Luchthaven wil gesprek over toekomst

"De rapporten van de Noordelijke Rekenkamer worden door het provinciebestuur altijd met open armen ontvangen. Maar het komt zelden voor dat Gedeputeerde Staten zich er niet in herkent. Dat is een pre voor de rekenkamer, want daarmee laat die zien hoe onafhankelijk die is. Maar het zegt ook wat over de belangen die er op het spel staan. Gedeputeerde Staten ontkent de uitkomsten. Dat betekent dat ik niet verwacht dat we in een debat de informatie boven tafel krijgen", vervolgt Pormes.

Groningen Airport Eelde is niet gehoord over het rapport van de Noordelijke Rekenkamer en wil niet reageren omdat het 'over besluitvorming in het verleden gaat van de aandeelhouders destijds'. "Wij sluiten ons aan bij de reacties van de provincies Drenthe en Groningen en gaan graag met de leden van Provinciale Staten en de nieuwe colleges van de provincies Drenthe en Groningen in gesprek over onze strategie, die voor 1 mei verschijnt", aldus Meiltje de Groot, directeur van Groningen Airport Eelde.

Analyse te rooskleurig

De rekenkamer constateerde gisteren in een rapport dat de aandeelhouders van GAE, waaronder de provincies Drenthe en Groningen, in 2016 een te rooskleurige analyse opstelden. Het enige positieve scenario was gebaseerd op te optimistische verwachtingen over passagiersaantallen en alleen dit scenario werd doorgerekend. Provinciale Staten en de gemeenteraden konden volgens de rekenkamer moeilijk 'nee' zeggen tegen dat scenario en het verzoek om in de luchthaven te investeren. Zij besloten om gezamenlijk voor tien jaar 46 miljoen euro in de luchthaven te steken.