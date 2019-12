HODO zorgt voor stunt tegen Raptim

HODO zorgde voor een stunt in de 3e klasse C (foto: sv HODO)

Raptim is niet langer koploper in de 3e klasse C van het zondagvoetbal. De formatie uit Coevorden ging vanmiddag namelijk pijnlijk en verrassend onderuit bij hekkensluiter HODO. De ploeg uit Hollandscheveld won met 3-1 en doet daarmee de laatste plaats over aan Twedo, dat niet in actie kwam vandaag.

Musselkanaal is de nieuwe koploper in de 3e klasse C. De groenhemden profiteerden optimaal van de misstap van Raptim. Op eigen veld werd met 5-1 gewonnen van Westerwolde. Musselkanaal heeft nu 24 punten uit 11 duels. Raptim volgt met 23 punten. FC Ter Apel'96 staat derde met 21 uit 11. HODO staat nu voorlaatste met 8 uit 11 en Twedo sluit de rijen in 3C met 7 uit 10.

Alle goals in Hollandscheveld vielen na rust. Patrick Timmerman opende in de 57e minuut de score en Jorny Otten leek in de 78e minuut het duel te beslissen in het voordeel van HODO (2-0). Patrick Vos bracht vijf minuten later de spanning weer terug, maar in blessuretijd stelde Dave Padding de tweede zege van het seizoen veilig voor de withemden.

