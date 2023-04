Presentatie Ossehaar fase C: meer huizen en hoger aandeel koopwoningen

Ze verwijzen ook nog naar een enquête die het comité onder buurtgenoten heeft afgenomen. Een meerderheid van ongeveer vierhonderd respondenten geeft de voorkeur aan koopwoningen. "We hebben het gevoel dat die enquête aan de kant is geschoven." Liever zien ze liever helemaal geen huur, aldus een van de twee. Of er vanuit de groep nog bezwaar wordt aangetekend tegen de bestemmingsplanwijziging? "We gaan daarover in beraad."

Puzzelwerk

Bij andere bezoekers van de presentatie waren ook zorgen over het hoge aantal woningen en de doorstroming van verkeer in de wijk. Maar links en rechts waren de geluiden vooral positief. Een extra stukje woningaanbod in een toch al krappe markt kon op waardering rekenen.

Wethouder Steven Stegen is blij met het resultaat van het uitvoerige puzzelwerk dat vooraf ging aan de huidige opzet. Het hoger uitvallen van de woningen, is overigens geen voorbedachte rade geweest, legt hij uit. "Bij het uittekenen van de plannen zijn we niet uitgegaan van harde getallen. We hebben vooral gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit en het groen. Met het uitdenken zijn we vervolgens op honderd terechtgekomen. Een mooie uitkomst, vinden wij."

Flexwonen

De gemeente heeft de opmerkingen over het aandeel huurwoningen ook meegenomen, vervolgt hij. "Daar is vanuit de omliggende wijken wat over gezegd en daar hebben we een aanpassing op gemaakt." Flexibel wonen behoort ook nog steeds de mogelijkheden, maar Stegen plaatst daar wel een kanttekening bij. "Je moet twee dingen onderscheiden. Je kunt tijdelijk een woning plaatsen voor de duur van vijftien jaar. Een andere mogelijkheid is tijdelijk wonen in een permanente woning. Dat laatste gaat wellicht gebeuren."

Het een en ander is afhankelijk van Den Haag, legt hij uit. "De Tweede Kamer is niet erg enthousiast over tijdelijke huurcontracten. Dus hoe het allemaal uitpakt, valt nog te bezien. Niets is in beton gegoten."