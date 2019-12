Zus van aangereden Klazienavener: 'Hij is zwaar autistisch en durft niet meer naar buiten'

"Hij moet geopereerd worden, maar de enkel is nu nog gezwollen. Hij is met gips eromheen naar huis gestuurd", schetst Sharon Rorijs de huidige situatie van haar 16-jarige broertje. Gistermiddag werd de jongen opzettelijk aangereden bij een supermarkt in Klazienaveen. De bestuurder is na de aanrijding vol gas weggereden.

"Hij was met twee andere jongens even een broodje halen. Dat was zijn uitstapje, heel lang durfde hij niet naar buiten vanwege angststoornissen", vertelt Rorijs. "De supermarkt is vlakbij het huis van mijn ouders, waar hij woont. Hij wordt opgehaald door de jongens, gaat mee en daarna kruipt hij vaak weer achter zijn computer."

Mentale klap

Rorijs omschrijft de jongens als computernerds, die nauwelijks iets durven te zeggen tegen vreemden. Ze kan zich niet voorstellen dat de vrienden bewust een boze reactie hebben uitgelokt. "Ze hoorden de auto aankomen, maar eigenlijk voor mijn broertje kon omkijken lag hij met zijn rug op de motorkap en brak zijn enkel onder het wiel. Maar de mentale klap is misschien nog wel harder", zegt ze. "Hij zegt nu heel duidelijk: 'Ik durf niet meer naar buiten'."

Wie de bestuurder van de donkere wagen was, is niet bekend. De politie zoekt naar getuigen. Het kenteken van de auto begint waarschijnlijk met 72, mogelijk dat camerabeelden meer informatie opleveren.