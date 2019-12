MSC gaat opnieuw onderuit: 4-1 tegen HBS

Hoofdklasser MSC uit Meppel ging zondagmiddag in de Hoofdklasse A opnieuw onderuit. HBS uit Den Haag won met maar liefst 4-1. De klap kwam hard aan bij de ploeg van trainer Berry Zandink, die al vijf wedstrijden op rij niet meer wist te winnen. "We moeten niet meer eindeloos analyseren, maar vol de beuk er in gaan gooien", stelde Zandink na afloop vast.

MSC staat door de nieuwe nederlaag op de 13e plek in de hoofdklasse. De buren van Alcides zijn de zwart-witten inmiddels gepasseerd. Beide ploegen hebben 11 punten uit 13 duels. De 13e plaats betekent aan het einde van het seizoen directe degradatie.

Bekijk nu online: Aflevering 16 van Onze Club

Na de 6-1 nederlaag tegen Leonidas en het 0-3 verlies tegen Hoogeveen kon MSC opnieuw een flinke nederlaag noteren. "We moeten concluderen dat wij gewoon kwaliteit tekort komen. Zo simpel is het. Nu moeten we als ploeg opstaan. De tijd van evalueren en analyseren is voorbij. Nu moeten we vol de beuk erin gooien", oordeelde trainer Berry Zandink na afloop.

MSC rechtte in de eerste helft nog wel zijn rug. Na een achterstand kwam de ploeg uit Meppel op 1-1 via Noah Schuurman. " Daarna kregen wij de beste kansen om op voorsprong te komen", stelde Zandink vast. "Toen hadden we moeten scoren."

In de tweede helft nam de thuisploeg uit Den Haag snel afstand van zwart-witten. Via Willem Six en twee doelpunten van Can Memisoglu werd het binnen twintig minuten 4-1. "Dan gaat het allemaal zo snel. We hebben de mogelijkheden wel gekregen, maar je merkt in de tweede helft dat wij ten opzichte van andere ploegen kwaliteit tekort komen."

Bekijk hier: Alle uitslagen in het zondagvoetbal