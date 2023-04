Onderzoek post-covid: één op zes verzuimt meer dan jaar, werkgevers miljoenen kwijt

De NOS heeft de cijfers vertaald naar landelijk niveau, gebaseerd op de ruim 9 miljoen werkenden in Nederland. Daarmee gerekend zitten er meer dan 100.000 Nederlanders meer dan een jaar ziek thuis, wat werkgevers ruim 8 miljard euro per jaar kost. In Noord-Nederland is de kostenpost - met 908.000 werkenden - jaarlijks ruim 828 miljoen euro.