Onze Club #16: De Kanaalstreekderby, de titelstrijd van ACV en de slechtste club van Drenthe

In aflevering 16 van Onze Club beelden van een beladen wedstrijd uit de Kanaalstreek. Een wedstrijd die jaren niet op het programma stond, maar terug is op de kalender: Valthermond - Nieuw Buinen in de 2e klasse L. Ook zijn we op bezoek bij sv Tynaarlo, de slechtste club van Drenthe.

Tynaarlo heeft het zwaar. Niet alleen in de 5e klasse C, waarin het onderaan staat met nul punten uit 9 duels, maar ook om het prestatie-elftal op de been te houden. Na het afgelopen seizoen kreeg de Drentse club te maken met een ware leegloop. Liefst zeven eerste elftalspelers vertrokken en dus is het dit seizoen overleven voor de formatie van trainer Roelof Rutgers. Met 6 goals voor en liefst 64 tegen valt dat niet mee, maar op de laatste speeldag in dit kalenderjaar is er hoop. FC Amboina komt namelijk op bezoek en dat is de nummer voorlaatst in deze klasse. Een uitgelezen mogelijkheid dus op een punt of misschien wel meer.

In de hoofdklasse A van het zaterdagvoetbal ontving ACV laagvlieger DETO. Een wedstrijd waarin de Asser club simpelweg moet winnen om de koplopers (Eemdijk en Swift) in het vizier te houden.

Nieuw Roden en VAKO hebben het lastig in de 3e klasse C van het zondagvoetbal, maar zijn de laatste weken wel aan de beterende hand. Vanmiddag stonden beide ploegen tegenover elkaar in Nieuw Roden. Natuurlijk sluiten we ook deze week de uitzending af met het Onze Club Sterrenteam: SC Elim.

Bekijk nu online: De 16e aflevering van het seizoen van Onze Club