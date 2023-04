Oude school Wateren grondig vernieuwd, maar eigenaren nog zonder vaste woonstek

Ton Tempelman en Siety Visser zijn over een maand klaar in de voormalige school in Wateren. Daar komt een woongemeenschap met negen appartementen en een gemeenschappelijke ruimte voor het dorp. Maar waar beiden zelf terechtkomen, is nog een grote vraag. Hun nieuwbouwplan even verderop lijkt geen goedkeuring te krijgen.

"De gemeente laat ons in het ongewisse", hekelt Tempelman de situatie. Een toekomst in de woongemeenschap zien de twee niet zitten. "Dat moet bij je passen, maar het past niet bij ons. We willen liever alleen wonen en hier (in Wateren, red.) blijven. Dat doen we al 16 jaar en we hebben het enorm naar ons zin."