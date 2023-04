Middelbare school Stad & Esch biedt na de zomer definitief vrijeschool aan

Bij de middelbare school Stad & Esch in Meppel wordt na de zomer ook les gegeven in de vorm van een vrijeschool. Plannen hiervoor waren er al, nu zijn er genoeg aanmeldingen binnengekomen om het ook daadwerkelijk op te zetten.

Het gaat in ieder geval om de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. In augustus begint het eerste leerjaar. Mogelijk volgt er later nog een derde leerjaar. Binnen de vrijeschool worden de eerste twee leerjaren overigens klas 7 en 8 genoemd.

De komst van de middelbare vrijeschool is een lang gekoesterde wens van ouders en leerlingen van de vrije basisschool De Toermalijn in Meppel. In Meppel is er nog geen middelbare school die deze leervorm aanbied.

Periodeonderwijs

In de vrijeschoolleerjaren wordt les gegeven volgens het 'periodeonderwijs'. Dat wil zeggen dat de leerlingen drie weken achtereenvolgend aan een thema werken, waar geen boeken of lesmethodes voor worden gebruikt. Het gaat om 10 uur per week die ze hier aan werken.

In het eerste leerjaar ligt de focus op thema's als ontdekkingsreizen, poëzie, culturele antropologie, scheikunde, natuurkunde, biologie en sterrenkunde. Daarnaast zijn er ook periodes Nederlands en wiskunde. In de vaklessen krijgen leerlingen in ieder geval wiskunde, Nederlands, Engels, Frans, Duits en lichamelijke opvoeding. Er is ook een mentor-uur. Naast deze vakken worden er praktische en kunstvakken aangeboden, zoals houtbewerken, drama en koorzang.