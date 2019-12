Zware tijden voor sv Tynaarlo: 0 punten en einde prestatieteam dreigt

Maar op de laatste speeldag in dit kalenderjaar was er hoop. FC Amboina kwam namelijk op bezoek en dat is de nummer voorlaatst in deze klasse. Een uitgelezen mogelijkheid dus op een punt of misschien wel meer. Lang mocht de thuisclub hopen op het eerste punt van het seizoen, tot Dejan Uktolseja de 1-2 achter de 56-jarige Harry Hadders schoot.

Het publiek in Tynaarlo zag een gelijkopgaande wedstrijd waarin Amboina na zo'n 20 minuten op voorsprong kwam door een treffer van Romano Soumeru. Direct na rust kwam het dapper strijdende Tynaarlo op gelijke hoogte. Met wat geluk zag Jeffrey Oldenhuis zijn inzet achter doelman Daniel Schiphof tegen het net gaan: 1-1. Het eerste punt leek in de maak en er waren zelfs kansen op de 2-1, maar in de blessuretijd scoorde Amboina de 1-2. "Dit is heel zuur", aldus Rutgers. "Die spelers hadden vandaag echt meer verdiend. Amboina voetbalde misschien wel wat gemakkelijker, maar mijn spelers hebben met zoveel passie gestreden."

Stoppen of doorgaan?

De oefenmeester vreest voor de toekomst van het prestatieteam van Tynaarlo, al hoopt hij dat het bestuur veel spelers kan enthousiasmeren om door te gaan en om terug te komen. "Op deze manier haal ik echter geen voldoening uit mijn hobby en dus zal ik aan het einde van het seizoen stoppen. Maar aan de andere kant ben ik ook zeker bereid om de club te helpen. Dus als het lukt om volgend seizoen een representatief elftal op de been te brengen en het bestuur vraagt me, dan ga ik gewoon door als trainer."

Het bestuur van de Tynaarlo wil ver gaan om een prestatie-elftal op de been te houden. Zelfs de overstap van de zondag naar de zaterdag is een serieuze optie.