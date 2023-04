Stop Afvalwater Schoonebeek: we worden door EZ en de NAM vermorzeld

Schoonebekers verantwoordelijk voor als het mis gaat?

De ontzorgtafel waar inwoners en belangengroepen van Schoonebeek mee mogen praten over alles, behalve het besluit 'wat doen we met het afvalwater' en de oliewinning zelf, is volgens Jenneke Ensink van SAS een heel raar instrument. Van een soort open bijeenkomst is de ontzorgtafel veranderd naar een club mensen die niet heel Schoonebeek vertegenwoordigd. Ook volgens Dorpsbelangen is de tafel niet representatief.

De NAM en EZ willen afspraken maken over als er toch iets fout gaat met de oliewinning, afvalwaterinjectie of bodembewegingen. Ensink: "Maar kan een groep inwoners deze privaatrechtelijke afspraken wel maken met de NAM? Wij denken van niet. Of je moet de afspraken bestuurlijk vastleggen of alle afspraken in de vergunning van de NAM stoppen. Al het andere kan de prullenbak in." Irene Driehuis van de ontzorgtafel: "Je kunt deze verantwoordelijkheid niet bij de inwoners neer leggen."

Met 30 - 0 achter

Het tempo waarin alles geregeld moet worden voor het weer opstarten van de oliewinning en de vergunning voor de afvalwaterinjectie in een drie kilometer diep, leeg gasveld onder Schoonebeek is volgens SAS, Dorpsbelangen en deelnemers aan de ontzorgtafel flink opgeschroefd. "Dat is voor ons niet bij te houden. We staan sowieso vaak met 30 - 0 achter, want we hebben niet dezelfde kennis als de NAM en Economische zaken. Dat is geen gelijkwaardig gesprek."

Harm van Walbeek van SAS: "Er staat een enorm kapitaal tegenover ons waar we niet tegenop kunnen. En hoe verhoudt dit zich tot de energietransitie? Een overheid die haar burgers vraagt om naar schone en duurzame energie te gaan en diezelfde overheid doet zelf het tegenovergestelde. Die ontzorgtafel is er niet voor de Schoonebekers, die is er om de NAM te ontzorgen."