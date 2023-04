Drentse ziekenhuizen getroffen door telefoonstoring, ook problemen bij 112

De politie adviseert bij het bellen van 112 een vaste telefoonlijn te gebruiken. "Of zoek iemand met een andere provider. Je kunt ook de 112NL-app installeren om te chatten met de meldkamer." Ook het Openbaar Ministerie en de rechtbank in Noord-Nederland ondervinden problemen met de bereikbaarheid.

Hoeveel klanten last hebben van de storing is niet duidelijk. Over hoe lang de problemen gaan duren kan Vodafone nog geen inschatting geven. De telecomaanbieder zegt de oorzaak te hebben gevonden en stelt dat de storing al minder erg aan het worden is.