EEC laat eerste zege uit handen glippen

De eerste zege van het seizoen leek in de maak voor EEC, maar vlak voor tijd ging het helemaal mis voor de nog puntloze hekkensluiter van de 5e klasse E. De Treffer'16, de ploeg die vlak boven de formatie uit Ees staat, sloeg in de laatste drie minuten twee keer keihard toe en boog een 3-2 achterstand om in een 4-3 zege.

Daardoor blijft EEC laatste in deze 5e klasse F, met nu nul punten uit 10 duels. De ploeg van trainer Jans Spiegelaar is het op een-na-slechtste prestatieteam van Drenthe. Alleen sv Tynaarlo doet het, qua doelsaldo, nog slechter.

Het was dus een doelpuntrijke middag op sportpark De Dillen in Ees, waar het bij rust 2-2 was. Voor de thuisclub scoorden Jesper Berends en Stefan Sanders, terwijl Marco Windt en Jarno Jansen het net vonden voor De Treffer'16. Na rust zorgde Marco Filips al snel voor de 2-3, maar dankzij goals van Ferdi Ottens en Erik Wanders kantelde de wedstrijd volledig. De eerste driepunter kwam steeds dichterbij, maar in de absolute slotfase bezorgde Filips EEC met zijn tweede en derde van de middag toch nog de tiende nederlaag van het seizoen.

Volgende week heeft EEC de laatste kans om de eerste seizoenshelft positief af te sluiten, bij middenmoter Sportclub Roswinkel.

In deze klasse is Eext de nog ongeslagen koploper, al speelde die club vanmiddag wel voor de tweede keer gelijk. Bij Witteveense Boys werd het 2-2. De voorsprong van Eext op nummer 2, Buinen, is drie punten na tien duels. Volgende week staan die twee ploegen tegenover elkaar in Eext. Onze Club is bij dat duel aanwezig. Buinen was overigens vrij vandaag.

