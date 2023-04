Niet meer op slippers maar knallen op gloednieuwe schoenen tijdens Cascaderun Hoogeveen

Hardlopen zonder goede schoenen: dat is vragen om problemen. En omdat veel leerlingen van de Internationale Schakelklas van RSG Wolfsbos in Hoogeveen vaak vol goede moed, maar zonder goed schoeisel aan de start van de Cascaderun stond, kwam de school in actie.

Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur hebben alle 38 deelnemers een paar mooie hardloopschoenen gekregen om zondag de acht kilometer lange uitdaging te voltooien.

Slippers

"Er stonden wel eens leerlingen aan de start op slippers of met schoenen waarvan de gemiddelde Nederlander ze een half jaar geleden al had weggegooid", vertelt Bianca Padding. Zij is één van de docenten van de Internationale Schakelklas. Een plek waar leerlingen Nederlands leren om zo uiteindelijk door te stromen naar regulier onderwijs.

"Ze haalden dan wel de finish, en vonden het ook erg leuk. Maar erg goed voor je lichaam en voeten is het niet", blikt ze terug op eerdere edities. Een gymdocent van RSG Wolfsbos - de onderwijsinstelling waar de schakelklas onder valt - kwam in contact met het Jeugdfonds Sport en Cultuur, de rest is geschiedenis.