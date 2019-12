Assenaar Bosma nieuwe trainer Harkemase Boys

Jan-Piet Bosma is vanaf volgend seizoen hoofdtrainer bij Harkemase Boys. De 57-jarige oefenmeester uit Assen volgt Hans de Jong op, die na dit seizoen vertrekt. Momenteel is Bosma nog assistent-trainer bij tweededivisionist HHC Hardenberg.

Bosma begon zijn trainersloopbaan bij Achilles 1894 en daarna volgden HZVV, CVVB, De Weide, Rouveen en Noordscheschut.

'We hebben al een paar jaar contact'

"Harkemase Boys en ik hebben al een paar jaar contact", vertelt Bosma. "Dat was altijd open en informatief. We hebben ook wel eens gesproken over een eventueel trainerschap, maar dat kwam er nog niet van. Ik heb het altijd graag gewild, maar het moest een keer uitkomen van beide kanten. Dat is nu het geval."

"Hij stond al een paar jaar op het lijstje", vertelt Fons van der Veen van de technische commissie van Harkemase Boys. "En iedereen die we over hem vragen is enthousiast. Hij is duidelijk en ook z'n werkwijze spreekt aan. Jan-Piet kent het topamateurvoetbal goed, dus we gaan ook gebruikmaken van z'n netwerk."

Bosma is geboren in Bakhuizen en bracht daarna zijn jeugd door in Harlingen, waar hij speelde voor Zeerobben en VV Harlingen. Inmiddels woont Bosma al ruim 30 jaar in Assen.

