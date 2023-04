Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Van pk's van motoren tot werkelijke paardenkracht en van het echte ros naar het stalen ros, in de weekendtips kun je weer allerlei kanten op. Zo is er sportief gezien nog wel meer te beleven in Drenthe, zoals een van de grootste hardloopevenementen van de provincie en een groot G-voetbaltoernooi. Maar ook cultuur en natuur komen uitgebreid aan bod deze dagen. Zie hieronder een greep uit de Drentse activiteiten in het weekend.

Meer leren over de bij

Wil je weten wat jij kan doen voor de bij? Dan kun je vrijdagavond terecht bij het Duurzaamheidscentrum in Assen. De Imkervereniging Assen organiseert een kennismakingsavond waarbij mensen kunnen leren over het belang van bijen, de problemen waar deze dieren mee te maken hebben en hoe je ze kunt helpen. Volgens de vereniging is de avond niet alleen voor mensen die zelf bijen (willen gaan) houden, maar ook voor mensen die de bijen willen helpen zonder zelf te gaan imkeren. Het programma begint om 19.30 uur, deelname kost 10 euro. Meer info over opgave vind je hier

Westerbork gooit de salsaheupen los

Een beetje los in de heupen? Dan kun je je vrijdagavond uitleven in Westerbork. Elke tweede vrijdag van de maand is daar Salsa Westerbork bij Queno. De dansavond begint om 20.30 uur en is vrij toegankelijk. Ben je nog een beetje onzeker over jouw dansmoves, vanaf 19.30 uur is er tegen betaling een beginnersworkshop om kennis te maken met merengue en salsa.

Voorjaarswandeling Schoonebeekerveld

Op vrijdag konden we een beetje proeven van de lente. Op zaterdag is het wat minder zonnig, maar dat weerhoudt het Veenloopcentrum Weiteveen er niet van om al vroeg in de ochtend een voorjaarswandeling te organiseren. Om 7.00 uur vertrekt de gids met de deelnemers naar het Schoonebeekerveld in de hoop reeën en wellicht andere diersoorten te spotten. De wandeling is te combineren met een ontbijt na afloop. Je kunt je opgeven bij het Veenloopcentrum, neem wel goede wandelschoenen of laarzen mee.

Opening fietsseizoen