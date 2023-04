Team Drenthe College rijdt 3000 kilometer door de Marokkaanse woestijn

Terwijl de onderdelenauto over de verharde weg rijdt, gaat de rallywagen off-road. "Het is woestijn. Geen wifi, geen hotelletje. Voor sommigen wordt het aanpassen," denkt Peeters. Het doel is vooral om de finish te halen. Dat is volgens Peeters al een behoorlijke uitdaging. "Er schijnen heel veel auto's en motoren al in het begin af te vallen omdat ze te hard gaan. Een foutje is zo gemaakt."