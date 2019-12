sv Tynaarlo wil met hoofdmacht best van zondag naar zaterdag

Nul punten uit tien duels in de 5e klasse C van het zondagvoetbal, een doelsaldo van 7 voor en 66 tegen, een keeper van 56 jaar, geen tweede elftal en oudste jeugdteam voor aanwas. Kortom, sv Tynaarlo is niet te benijden. Het bestuur van de club vreest dat het prestatie-elftal na dit seizoen uit de competitie moet worden gehaald. "Al hopen we dat we dat de komende maanden kunnen voorkomen", aldus Tynaarlo-voorzitter Roelof Leuning.

"Er zijn na afgelopen seizoen zeven spelers vertrokken, waarvan zes in de basis van het eersts stonden. Er is geen aanwas vanuit de jeugd en vanuit bjivoorbeeld VAKO kwam ook niemand deze kant op. En dus moesten we spelers uit het 3e en 4e overhevelen naar het eerste. Daarom gaat het dit seizoen zoals het nu gaat. Toch hebben we niets te klagen over de trainingsopkomst. Dat gaat eigenlijk heel goed en dat is zeker een compliment waard voor onze trainer Roelof Rutgers, maar ook voor de spelers die ondanks al die nederlagen toch elke week hun stinkende best doen op de trainigen."

Rutgers heeft het bestuur inmiddels laten weten dat hij na dit seizoen vertrekt bij de club, al houdt hij een slag om de arm. "In principe ga ik mijn zoon helpen, die in januari een cafetaria gaat openen in Groningen, maar als er iets leuks komt ga ik misschien toch door. Bij sv Tynaarlo? Als er een spelersgroep staat waarmee we ambitieus kunnen zijn - en daar gaan we de komende maanden alles aan doen - dan ben ik best bereid om de club nog een seizoen te helpen."

'Dit prachtige complex verdient ook een prestatieteam'

Het is dus duidelijk. In de komende maanden gaat Tynaarlo proberen het prestatieteam in de been te houden en daarvoor is het bestuur bereid om ver te gaan. "Ook de overstap van zondagvoetbal naar zaterdagvoetbal is een mogelijkheid die we bespreekbaar willen maken. Dat hebben we ook vorig seizoen gedaan, maar toen wilden de meeste spelers toch op de zondag blijven spelen. Ja, ook spelers die daarna vertrokken. Maar we leggen die vraag opnieuw voor. Ook aan spelers die erover nadenken om bij ons te komen spelen. Tynaarlo 1 moet in de been blijven. Dit prachtige complex verdient ook een prestatieteam", besluit Leuning.

Lees ook: Zware tijden voor sv Tynaarlo: 0 punten en einde prestatieteam dreigt