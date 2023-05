Ander type waterstoffabriek Shell in Emmen: meer onderzoek

Getec nu al klaar voor bijna 20 procent op waterstof

Getec-directeur Hendrik van der Ploeg kan laten zien hoe het aardgasslurpende bedrijvenpark bezig is aardgasvrij te worden. Even voor de cijfers: met 110 miljoen kuub aardgas per jaar is Getec niet alleen de grootste Drentse aardgasverbruike,r maar staat het ook in de landelijke top 10 van topverbruikers. Logisch met energieintensieve bedrijven als DMS en Teijn Aramid. Van der Ploeg wil graag van het aardgas af.

Een buitenkansje doet zich voor, een van de twee gasbrandertorens ligt stil voor onderhoud. Dus we kunnen naar binnen. Normaal kun je er niet zijn vanwege de hitte en het lawaai. "We hebben de oude gasbranders geschikt gemaakt voor het bijvoeden van waterstof in de aardgasverbranding. Er kan nu al 18 procent waterstof bij zodra Shell kan leveren. Meer lukt nu nog niet, want dan stoten we weer te veel stikstof uit. We willen naar 100 procent waterstof, daar gaan we hier de nodige aanpassingen voor bouwen en testen. Zodra we volledig op waterstof kunnen stoken kunnen we van het aardgas af."

Na de zomer