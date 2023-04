BBB: Zet in op verduurzaming Groningen Airport Eelde

De BoerBurgerBeweging wil liever vooruitkijken dan terugkijken als het gaat om Groningen Airport Eelde (GAE). De partij gaat niet mee met de oproep van GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de SP voor een parlementaire enquête naar de rol van Gedeputeerde Staten bij besluitvorming over de luchthaven in het verleden.

"Een parlementaire enquête kost veel tijd en energie en je kunt je vraagtekens zetten bij wat het oplevert. Lessen voor de toekomst misschien. Maar we kunnen ook nu al met elkaar kijken naar de toekomst van het vliegveld", zegt fractievoorzitter Gert-Jan Schuinder van BBB, die met 17 zetels de grootste is in de Provinciale Staten.

Waterstof en elektriciteit

"Onze lijn is: ga verder met het verduurzamen en vliegen op waterstof en elektriciteit. Laat Eelde een toonaangevend vliegveld worden met vluchten van vier tot zes uur. Dan hoeft er ook geen rem te komen op extra vluchten, omdat er een reductie is van geluidsoverlast. Ik vind dat een mooi toekomstbeeld en ik denk dat alle partijen daar voor zijn. Ik denk dat ook GroenLinks daarvoor is te porren", aldus Schuinder.

Schuinder zegt dat luchthavendirecteur Meiltje de Groot heeft aangegeven dat er wel vliegbewegingen nodig zijn om het vliegveld rendabel te houden. "Dat vind ik niet erg. Maar laten we ook zorgen dat we subsidie uit de EU krijgen voor verduurzaming van het vliegveld."

Gezamenlijke brainstorm

BBB is er voorstander van om nu een soort 'hackathon' te doen over de vraag hoe het vliegveld er in 2035 uit moet zien. Een hackathon is een gezamenlijke brainstorm waarin verschillende partijen binnen korte tijd tot een oplossing voor een probleem willen komen. "Dat moeten we samen doen. We moeten kijken wat er aan investeringen nodig is en hoeveel de aandeelhouders er in willen steken."

Het lijkt Schuinder goed om een onafhankelijke partij mee te laten kijken naar de toekomstplannen van de luchthaven. Dat is de aanbeveling die de Noordelijke Rekenkamer gisteren deed bij de presentatie van een kritisch rapport over een analyse die de aandeelhouders in het verleden hebben laten uitvoeren. Die schetste een te rooskleurig beeld over onder meer passagiersaantallen. Een besluit over miljoeneninvesteringen was daardoor onvoldoende onderbouwd met als gevolg dat het moeilijk is om de exploitatie van de luchthaven rendabel te maken.

Meerderheid onzeker