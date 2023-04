In hoger beroep acht jaar cel geëist tegen Khalid A. voor dansschoolmisbruik

Tegen oud-dansschoolhouder Khalid A. is in hoger beroep acht jaar cel geëist. Hij zou dertien leerlingen van zijn Groningen Dance Center, onder wie een Hoogeveense, misbruikt hebben.

A. hoorde de strafeis van de advocaat-generaal (de officier van justitie in een hoger beroep) onbewogen aan, schrijft RTV Noord . Dat valt een van de raadsheren (de rechters in hoger beroep) op. "Er worden harde dingen gezegd die volgens u niet kloppen. U reageert amper. Hoe kan dat?"

A. heeft er geen antwoord op. Het typeert zijn houding tijdens het proces: hij heeft geen verklaringen voor de beschuldigingen. De pupillen die aangifte deden samenspannen tegen hem, zo vindt A.

Eerder zeven jaar cel opgelegd

De man kreeg in 2021 zeven jaar cel opgelegd voor het seksueel misbruiken van verschillende pupillen, docenten en stagiaires van zijn dansschool. De aanklachten variëren van aanranding, ontucht tot verkrachting.

In hoger beroep bleek dat het Openbaar Ministerie de verdenkingen had verzwaard: hij wordt nu verdacht van het verkrachten van drie meisjes. Eerder waren dat er twee. In totaal zijn er dertien aangiftes gedaan.

Zeven jaar cel en beroepsverbod

De verdachte ontkent alle aantijgingen. Sterker nog: hij vindt zichzelf slachtoffer van een hetze tegen hem. Hij geeft toe ooit met een meisje van 17 seks gehad te hebben, maar dat zou volgens hem vrijwillig geweest zijn. De rechtbank ging in de eerste aanleg niet mee in dit oordeel: A. werd veroordeeld tot zeven jaar cel en een beroepsverbod van twaalf jaar na zijn vrijlating.

Zijn werkwijze is volgens het OM geraffineerd te noemen. A. was zowel eigenaar van de dansschool als trainer van de hoogste teams. De minderjarige meisjes in die teams trainden ook één op één met hem. Hij liet de meisjes dan stretchoefeningen doen en zette ze in een splitpositie waar ze niet zelf uit konden komen.

'Zedendelinquent van het zwaarste soort'

Volgens de meerderheid van de verklaringen droeg de verdachte een broek met een gat bij het kruis. Als de meisjes in een pijnlijke en moeilijke houding zaten, vergreep hij zich aan hen, zo stelt de officier van justitie. "Dat is traumatisch."

"De verklaringen zijn consistent en gedetailleerd", zegt de officier van justitie over de aangiftes van de meisjes. "Er is sprake van een patroon van grensoverschrijdend gedrag."

In 2017 werd de man ook al beschuldigd van seksueel wangedrag. Toen zijn er afspraken gemaakt: hij mocht nooit meer alleen zijn met meisjes. "Dit heeft hij met voeten getreden. De manier waarop hij gehandeld heeft, maakt hem tot een zedendelinquent van het zwaarste soort."