Politie en justitie gaan niet opnieuw graven naar Willeke Dost

Specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut en de Landelijke Eenheid van de politie hebben het rapport van een Amerikaanse grondradarspecialist en diens aanvullende antwoorden bestudeerd. Ondanks grondverstoringen zien ze geen aanleiding om te gaan graven.

'Tips worden altijd serieus genomen'

"Grondverstoringen worden op elk boerenerf aangetroffen. Deze bevindingen geven geen aanleiding om van het eerdere standpunt om niet te gaan graven, af te wijken", zegt het Openbaar Ministerie.

Volgens politie en justitie zijn ze serieus omgegaan met de informatie, die ze via de Amerikaanse deskundige binnenkregen. "Tips worden altijd serieus genomen en onderzocht, dat is hier ook gebeurd."

Grondradarbeelden in Amerika bekeken

In Amerika zijn grondradarbeelden nader bekeken die eind vorig jaar door de Zoekgroep Willeke Dost waren gemaakt. Daarbij stuitte men op een verdachte plek vlak achter de woning van de pleegouders, waar Willeke Dost tot haar verdwijning in januari 1992 woonde. De Amerikaanse deskundigen waren ingeschakeld door privédetective Henri Nijhoff uit Balkbrug. Die lieten onlangs weten de plek interessant genoeg te vinden, om nader te bekijken. Maar politie en justitie blijven erbij dat er onvoldoende verdachte sporen zijn voor een nieuwe graafactie.

Er werd al eerder gegraven in Koekange in 2010, en ook in november vorig jaar. Beide acties bleven zonder resultaat.

'Kapot van'

Amateurspeurder Jan Huzen van de Zoekgroep Willeke Dost noemt de uitkomst 'triest'. "Ik ben er echt kapot van, want ik had echt anders verwacht, nu met dat Amerikaanse onderzoek." Huzen vindt dat politie en justitie hiermee 'grote fouten maken en hun verantwoordelijkheid niet nemen'.

Huzen zegt zo langzamerhand door alle opties heen te zijn als het gaat om het vinden van Willeke Dost. "We hebben alles geprobeerd. Dus wat we nu nog verder moeten? Wie het weet mag het zeggen. Ik ben er wel flauw van, want ik heb het idee dat er een spel gespeeld wordt. Dat justitie en politie niet willen toegeven dat die plek toch serieus wat is. Vooral omdat ze zelf bij de grote zoekactie in 2010 vergeten zijn die locatie te onderzoeken, omdat het bij de tuin van de buren zou horen. Maar dat is achteraf een fout geweest."

